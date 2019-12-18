2019-12-18T10:41:40+03:00
Общество

Белгородские энергетики взыскали больше 30 миллионов с недобросовестных заявителей на техприсоединение

С начала года в пользу энергетиков суды удовлетворили 52 исковых требования
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В этом году «Россети Центр Белгородэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго») заключили свыше шести тысяч договоров технологического присоединения. На начало декабря обязательства по 176-ти просрочены по вине заявителей, порядка 150 находятся в стадии досудебного урегулирования, девять – в суде.

Чаще всего не выполняют свои обязательства по заключенным договорам технологического присоединения заявители так называемой льготной категории – с присоединяемой мощностью до 150 кВт. Таковых в среднем 90%.

Стоимость подключения для льготников мощностью до 15 кВт фиксирована и составляет символические 550 рублей, для заявителей от 15 до 150 кВт варьируется от пяти до 50 тысяч рублей. Между тем, чтобы подвести к объекту электроэнергию Белгородэнерго строит линии электропередачи и подстанции стоимостью десятки тысяч рублей, которые затем остаются невостребованными. Подобная ситуация негативно влияет на распределение инвестиционных средств.

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