Белгородские энергетики взыскали больше 30 миллионов с недобросовестных заявителей на техприсоединение

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-18T10:41:40+03:00

С начала года в пользу энергетиков суды удовлетворили 52 исковых требования

Изменить размер текста: A A

В этом году «Россети Центр Белгородэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго») заключили свыше шести тысяч договоров технологического присоединения. На начало декабря обязательства по 176-ти просрочены по вине заявителей, порядка 150 находятся в стадии досудебного урегулирования, девять – в суде.

Чаще всего не выполняют свои обязательства по заключенным договорам технологического присоединения заявители так называемой льготной категории – с присоединяемой мощностью до 150 кВт. Таковых в среднем 90%.

Стоимость подключения для льготников мощностью до 15 кВт фиксирована и составляет символические 550 рублей, для заявителей от 15 до 150 кВт варьируется от пяти до 50 тысяч рублей. Между тем, чтобы подвести к объекту электроэнергию Белгородэнерго строит линии электропередачи и подстанции стоимостью десятки тысяч рублей, которые затем остаются невостребованными. Подобная ситуация негативно влияет на распределение инвестиционных средств.

Читать далее >>>