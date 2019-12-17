В Белгородской области поймали пьяного водителя без прав

СЕГОДНЯ 18:05 2019-12-17T18:05:16+03:00

Мужчину уже привлекали к ответственности за такое же нарушение

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В Старом Осколе инспекторы ДПС задержали лишенного прав нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области во вторник, 17 декабря.

Инцидент произошел 16 декабря около трех часов ночи. В микрорайоне Парковый инспекторы остановили 33-летнего водителя автомобиля «ВАЗ 2107». Во время проверки документов правоохранители заметили у него признаки опьянения.

Оказалось, что в этом году старооскольца уже привлекали к ответственности за такое же нарушение. И суд лишил его прав. Однако до момента задержания водительское удостоверение мужчина не сдал, поэтому срок лишения не исчислялся.

В настоящее время на мужчину возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию). Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении автомобилиста составили административный материал по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления). За это он заплатит штраф 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU