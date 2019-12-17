В Белгороде перекроют улицы во время открытия новогодней елки

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-17T16:18:58+03:00

Проехать мимо Соборной площади смогут только экстренные службы

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В центре Белгорода в преддверии Нового года перекроют несколько улиц из-за открытия елки. Соответствующее постановление подписал мэр города Юрий Галдун в понедельник, 16 декабря.

Так, с 23 часов 27 декабря до окончания мероприятия оставить свое авто нельзя будет:

по Гражданскому проспекту от улицы Николая Чумичова до улицы Попова;

по улице Попова от проспекта Славы до улицы Победы;

по Театральному проезду от проезда к зданию Правительства Белгородской области до улицы Победы;

по Свято-Троицкому бульвару (нечётная сторона) от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда;

по Свято-Троицкому бульвару (четная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области.

Также 28 декабря автомобилистам нельзя будет парковаться и останавливаться на Соборной площади. Ограничение не касается транспортных средств экстренных служб.

Кроме того, 28 декабря с 14.00 движение будет запрещено:

по Гражданскому проспекту от улицы Николая Чумичова до улицы Попова;

по улице Попова от проспекта Славы до улицы Победы;

по Театральному проезду от проезда к зданию Правительства Белгородской области до улицы Победы;

по Свято-Троицкому бульвару (нечетная сторона) от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда;

по Свято-Троицкому бульвару (четная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области.

Также парковку и стоянку ограничат и 31 декабря. С 15.00 Оставить свою машину нельзя будет:

по Гражданскому проспекту (от ул. Н. Чумичова до ул. Попова);

по улице Попова (от пр-та Славы до ул. Победы);

по Театральному проезду (от здания правительства до ул. Победы);

по Свято-Троицкому бульвару (нечетная сторона от пр-та Б.Хмельницкого до театрального проезда и по четной стороне от Театрального проезда до ул. 50-летия Белгородской области).

В мэрии рекомендуют объезжать перекрытые улицы по проспектам Славы и Б. Хмельницкого, а также по улицам Николая Чумичова, Попова, Победы и Супруновской.

ИСТОЧНИК KP.RU