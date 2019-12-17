Под Белгородом автоледи попала под колеса машины во время установки аварийного знака

СЕГОДНЯ 15:49 2019-12-17T15:49:26+03:00

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Под Белгородом автоледи попала под колеса машины после того, как сама утроила ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России во вторник, 17 декабря.

Инцидент произошел в понедельник, 16 декабря, в 7.10 утра на 3 км автодороги «Северо-восточный обход Белгорода». 37-летняя женщина за рулем «Мицубиси Паджеро» не справилась с управлением, влетела в бордюр и столкнулась с автомобилем «ЗАЗ Шанс», которым управляла 38-летняя местная жительница.

На этом ДТП не закончилось. Во время установки знака аварийной остановки 37-летняя автоледи попала под колеса «БМВ 520», за рулем которого был 30-летний водитель.После этого иномарка врезалась в «Киа Церато», которым управлял 31-летний мужчина.

Женщину с травмами госпитализировали.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU