Медсестра из Белгорода стала лучшей в России

СЕГОДНЯ 15:16 2019-12-17T15:17:21+03:00

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Медсестра областной клинической больнице Святителя Иоасафа Галина Гиенко стала победителем всероссийского конкурса «Главная медицинская сестра – 2019». Ее проект по внедрению инновационной модели организации работы среднего медицинского персонала признали лучшим в стране.

Модель, которую предложила Галина Ивановна, уже апробировали в 22 отделениях областной клинической больницы. По данным ее исследования, проект позволил сократить число повторных госпитализаций больше, чем в два раза.

- Задача конкурса показать опыт и наработки новых героев сестринского дела. За успешной работой медицинского учреждения стоят конкретные люди. Мы уверены, что у каждой главной медсестры есть то, чем она может гордиться, - отметили организаторы конкурса.

По условиям конкурса, победительница Галина Гиенко получила 100 тысяч рублей. Второе место заняла Наталья Каптилкина из Саранска, а третье - Ольга Бернатович из Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU