У жителя Белгородской области полицейские нашли крупную партию марихуаны

СЕГОДНЯ 14:54 2019-12-17T14:54:07+03:00

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Житель Шебекинского городского округа попался с крупной партией марихуаны. Наркотив мужчина собирался продать. Об этом сообщили в пресс-службой ГУ МВД России по Белгородской области во вторник, 17 декабря.

Сотрудники полиции выяснили, что недалеко от своего дома 48-летний шебекинец продал другому местному жителю 21,4 грамма.марихуаны. В доме у наркодиллера нашли расфасованный наркотик, вес которого составил почти семь килограммов.

На мужчину возбудили два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 228.1 и ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере и покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере). По решению суда его заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU