В Белгороде в столкновении двух иномарок пострадали четверо детей
В Белгороде в ДТП с двумя иномарками пострадали четыре девочки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России во вторник, 17 декабря.
Так, 16 декабря в 7.30 утра 35-летний водители на автомобиле «Ссанг Енг» ехал со стороны поселка Комсомолец в направлении улицы Ботанической. Мужчина не выдержал боковой интервал и влетел в «Киа Соул», за рулем которой находился 38-летний местный житель. После этого «Киа» налетела на на ограждение.
В результате аварии пострадали дети: пассажирки «Киа» 12 и 7 лет, а также пассажирки «Ссанг Енг» 13 и 7 лет.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Всего за сутки в регионе зарегистрировано девять ДТП, в результате которых 14 человек получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU