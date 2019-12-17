2019-12-17T13:20:33+03:00
Происшествия

В Белгороде в столкновении двух иномарок пострадали четверо детей

Водитель «Ссанг Енг» не выдержал боковой интервал
Юлия ДИДЕНКО
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В Белгороде в ДТП с двумя иномарками пострадали четыре девочки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России во вторник, 17 декабря.

Так, 16 декабря в 7.30 утра 35-летний водители на автомобиле «Ссанг Енг» ехал со стороны поселка Комсомолец в направлении улицы Ботанической. Мужчина не выдержал боковой интервал и влетел в «Киа Соул», за рулем которой находился 38-летний местный житель. После этого «Киа» налетела на на ограждение.

В результате аварии пострадали дети: пассажирки «Киа» 12 и 7 лет, а также пассажирки «Ссанг Енг» 13 и 7 лет.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано девять ДТП, в результате которых 14 человек получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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