2019-12-17T13:05:38+03:00
Происшествия

Житель Белгорода украл у возлюбленной дубленку

Мужчина продал ее за две тысячи рублей
Юлия ДИДЕНКО
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В полицию обратилась 45-летняя жительница Белгорода. Она рассказала, что из ее квартиры пропала дублёнка за 11 тысяч рублей. Женщины не было дома, а когда она вернулась, вещь уже пропала. При этом ее сожитель уверял, что ничего не знает.

Однако, полицейские раскусили 45-летнего мужчину. В отделе полиции он признался, что продал дубленку неизвестному за две тысячи рублей.

В отношении сожителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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