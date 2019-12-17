В Белгородской области парень арендовал автомобиль у знакомого и стал жертвой его угроз

СЕГОДНЯ 10:05 2019-12-17T10:05:07+03:00

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В Старом Осколе сотрудники полиции задержали подозреваемого в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области во вторник, 17 декабря.

Оказалось, что 21-летний парень арендовал автомобиль у своего 23-летнего знакомого и исправно платил за его использование. Через время он вернул машину владельцу, но собственник стал предъявлять молодому человеку необоснованные претензии по поводу состояния автомобиля. Пригласив потерпевшего побеседовать, он вывез оскольчанина, который вышел к нему без верхней одежды, на водохранилище. Там парень избил знакомого и с угрозами потребовал 20 тысяч рублей, а затем уехал.

Добраться до дома молодому человеку помогли местные жители. Вернувшись, он сразу же обратился в полицию. Подозреваемого задержали. Выяснилось, что ранее его уже судили за имущественные преступления.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное с применением насилия). Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU