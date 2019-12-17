В Белгороде на пешеходном переходе сбили детей

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-17T09:41:14+03:00

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В Белгороде на нерегулируемом пешеходном переходе сбили детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 16 декабря около восьми часов утра. 25-летний водитель «ВАЗ 21099» ехал по проспекту Славы от дома №134 в сторону улицы Свободной. Мужчина не уступил детям дорогу и сбил их.

В результате ДТП двух мальчиков 7 и 15 лет доставили в больницу. Травмы оказались не слишком серьезными. Поэтому после оказания медицинской помощи их отпустили домой.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД выясняются все обстоятельства происшествия. Установлено, что водитель был трезв. В этом году мужчина уже привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе в качестве пешехода. В отношении него составлялись административные материалы по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ (Нарушение пешеходом ПДД), ч.2 ст.12.37 КоАП РФ (Отсутствие полиса ОСАГО), ч.1 ст.12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена).

ИСТОЧНИК KP.RU