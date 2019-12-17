Оперативники задержали молодого белгородца за сбыт фальшивой пятитысячной купюры

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-17T10:02:00+03:00

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В одном из магазинов города Шебекино обнаружили фальшивую купюру. Эксперты подтвердили, что попавшая в кассу банкнота достоинством 5000 рублей – поддельная.

Сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона удалось выйти на след сбытчика. Им оказался 24-летний житель Белгородского района.

По предварительным данным, молодой человек заказал подделку в Интернете. Приехав в город Шебекино в гости к другу, он решил разменять фальшивку и расплатился ею за продукты.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что возбуждено уголовное дело. Предполагаемому сбытчику грозит до восьми лет лишения свободы. Своей участи он ждет под домашним арестом.

Полиция напоминает! Если вы обнаружили фальшивку или купюру, подлинность которой вызывает сомнения – незамедлительно звоните «02». Помните, попытка сбыть ее – может привести вас на скамью подсудимых. А сотрудникам торговых точек рекомендуют использовать детекторы подлинности купюр и оборудовать магазины камерами наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU