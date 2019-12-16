В Белгороде оперативники задержали тридцатилетнюю сутенершу

СЕГОДНЯ 18:14 2019-12-16T18:14:56+03:00

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Оперативники изобличили 30-летнюю белгородку в организации незаконного бизнеса. По предварительным данным, женщина наладила деятельность в сфере интим-услуг. В течение года под ее покровительством около пяти ночных бабочек обслуживали посетителей бань и саун. Большую часть выручки они отдавали начальнице.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в отношении белгородки возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Если сами труженицы отделываются штрафами, то для сутенеров предусмотрено более строгое наказание. Подозреваемая может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU