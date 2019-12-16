2019-12-16T18:14:56+03:00
Общество

В Белгороде оперативники задержали тридцатилетнюю сутенершу

Под ее покровительство работали порядка пять ночных бабочек
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Оперативники изобличили 30-летнюю белгородку в организации незаконного бизнеса. По предварительным данным, женщина наладила деятельность в сфере интим-услуг. В течение года под ее покровительством около пяти ночных бабочек обслуживали посетителей бань и саун. Большую часть выручки они отдавали начальнице.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в отношении белгородки возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Если сами труженицы отделываются штрафами, то для сутенеров предусмотрено более строгое наказание. Подозреваемая может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прохоровском отделе ЗАГСа Белгородчины появилась фотовыставка
В Белгороде оперативники задержали тридцатилетнюю сутенершу
Автоматизация процессов для эффективной деятельности
В Валуйском колледже открылись мастерские
Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин встретился с редакторами СМИ
Школьники Ракитянского района Белгородчины разгадывают «Тайны трех дворцов»
Дети Нового Оскола получили в подарок к Новому году отремонтированный детский сад
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили за три года доходность 16,68% по полисам инвестиционного страхования жизни
Январь в Белгороде обещает быть снежным и… теплым
В Белгороде эвакуировали торговый центр из-за замыкания
Орган Белгорода отметил восьмой день рождения
В Чернянском районе Белгородчины действует детский телефон доверия
В Белгородской области «Ростелеком» создал телекоммуникационную инфраструктуру для объектов РТРС
В Ракитянском районе Белгородчины чествовали новорожденных
В Прохоровке Белгородской области внедряют раздельный сбор мусора
В Белгороде на улице Есенина жестоко избили 26-летнего мужчину
Здание дошкольной группы отремонтировали в селе Косилово Белгородской области
В Корочанском районе Белгородчины продолжается эстафета «Голос Победы в наших сердцах!»