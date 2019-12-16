Автоматизация процессов для эффективной деятельности

СЕГОДНЯ 17:32 2019-12-16T17:32:14+03:00

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Технологическая осветленная вода – важная составляющая обогатительного производства. Процессы её осветления и очистки от шламовых примесей проходит в сгустителях, после чего её перекачивают обратно на фабрику для производства концентрата. С недавнего времени на участке шламов и породных систем ЦХХ контролировать этот процесс помогает новая и современная система автоматизации. Теперь вся информация с работающих сгустителей выводится на экран инженерной станции, а показатели анализирует компьютер. К примеру, раньше оператору приходилось следить за несколькими панелями с мнемосхемами, которые отображали данные о нагрузке на электродвигатель и были оснащены всего-навсего световой сигнализацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU