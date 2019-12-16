2019-12-16T14:59:21+03:00
Общество

Школьники Ракитянского района Белгородчины разгадывают «Тайны трех дворцов»

Одноименная новогодняя программа будет идти до 13 января
Ирина ТАРАСОВА
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Школьники Ракитянского района Белгородчины разгадывают «Тайны трех дворцов». Фото пресс-службы администрации Ракитянского районаШкольники Ракитянского района Белгородчины разгадывают «Тайны трех дворцов». Фото пресс-службы администрации Ракитянского района
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В Ракитянском районе Белгородской области проходит новогодняя программа «Тайны трех дворцов, или Новогодние приключения в Ракитном». Благотворительная программа организована для детей из социально-реабилитационного центра Ракитянского района в рамках проекта «Новогодняя сказка для детей Белгородчины».

В программе детям организован увлекательный интерактивный спортивно-интеллектуальный квест по трем дворцам: дворцу Снежной королевы, который расположился в ледовой арене «Дружба», дворцу сказок, находящимся в Юсуповской усадьбе и дворцу Дедушки Мороза в центре культурного развития «Молодежный».

Ребятам необходимо было разгадать тайну каждого дворца и помочь запустить ход времени на волшебных часах Деда Мороза. А так же пройти испытания от Снежной королевы, Кота в сапогах и Бабы яги, отведать яства со скатерти-самобранки в Юсуповском дворце и с Марьей-искусницей сделать новогоднюю памятную игрушку своими руками!

Участники программы окунулись в атмосферу невероятных приключений с героями любимых сказок, водили хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой у главной елки и, конечно же, получили новогодние подарки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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