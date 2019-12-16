В Прохоровском отделе ЗАГСа Белгородчины появилась фотовыставка

СЕГОДНЯ 18:57 2019-12-16T18:57:48+03:00

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В отделе ЗАГС Прохоровского района экспонируется фотовыставка «От рождения семьи до юбилея». Пары, которые отметили в 2019 году юбилеи — от 10 до 60 лет супружеской жизни, представили отделу ЗАГС семейные фотографии. На снимках запечатлены самые значимые и особенные моменты их жизни: свадьба, рождение детей, внуков, правнуков, празднование юбилея.

Целью выставки является пропаганда семейных ценностей, укрепление института брака. И семьи, которые запечатлены на фото, являются достойным примером для подрастающего поколения. Данная фотовыставка расположена на втором этаже холла Центра культурного развития и состоит из 100 черно-белых фотографий, струящихся по атласным белым лентам. Выставка открыта в преддверии 103-й годовщины образования органов ЗАГС Российской Федерации и будет работать до 30 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU