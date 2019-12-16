В Валуйском колледже открылись мастерские

СЕГОДНЯ 17:19 2019-12-16T17:19:54+03:00

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Министерством просвещения Российской Федерации был объявлен конкурсный отбор на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам по программе «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы». Конкурсный отбор проводился по восьми направлениям. Каждое из направлений предполагает создание пяти мастерских. Валуйский колледж также принял участие в конкурсе и стал обладателем материальной поддержки на реализацию своего проекта в сумме 5 млн. 860 тысяч рублей. На эти деньги было закуплено современное учебно-производственное оборудование. Капитальный ремонт мастерских и закупка учебников и учебно-производственного оборудования было осуществлено за счет областного софинансирования.

Помещения оформлены в соответствии с требованиями к приоритетным группам компетенций в рамках национального проекта «Образование». Все они относятся к социальной сфере. «Очень важно, что мы получили современное оборудование и открыли мастерские, соответствующие международным стандартам. Это позволит повысить качество образования, проводить на базе колледжа чемпионаты WORLDSKILLS, конкурсы профессионального мастерства и тому подобные мероприятия», - отметила директор ОГАПОУ «Валуйский колледж» Лилия Аверьянова.

ИСТОЧНИК KP.RU