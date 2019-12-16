Январь в Белгороде обещает быть снежным и… теплым

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-16T10:58:51+03:00

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Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России, в также в Ценнтральном Черноземье, на юге европейской территории, в Поволжье, на Урале (кроме Челябинской области), на севере Сибири, в Амурской области и Хабаровском крае, на западе Якутии. В Белгороде январь обещает быть снежным, но довольно теплым. Дневная температура в течение месяца будет колебаться в пределах 1-7 градусов мороза, ночью столбик термометра в некоторые январские дни покажет 10 градусов. В остальные всего 5 ниже нуля.

В центральных областях пока прогнозируется много осадков, то есть возможны снегопады. Мало осадков, прогнозируют за Уралом, на юге Западной Сибири, в центральной Сибири, в западных и юго-западных районах Якутии, на Чукотке, на севере Камчатки, в континентальных районах Магаданской области. При этом температура ниже нормы может быть на западе Мурманской области, на севере и юго-западе Карелии и на западе Ленинградской области. Прохладный январь будет в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай, в центральных и южных районах Красноярского края и Туве. Очень холодно - на северо-востоке Дальневосточного округа: на Чукотке, северо-востоке Якутии и континентальных районах Магаданской области.

В Москве январская температура превысит норму на 1 градус. При этом надо понимать, что для Москвы среднесуточная температура - это минус 9,3 градуса. Нормальные ночные температуры составляют минус 10-15 градусов, а дневные - минус 5-10 градусов. Норма осадков - 42 мм, а средняя высота снега - около 40 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU