2019-12-16T10:17:09+03:00
Происшествия

В Белгороде эвакуировали торговый центр из-за замыкания

Никто не пострадал
Юлия ДИДЕНКО
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В Белгороде эвакуировали посетителей и сотрудников ТРЦ «Мега Гринн» на улице Богдана Хмельницкого. Причиной стало короткое замыкание на первом этаже здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошёл в воскресенье, 15 декабря, в 11:37. На место выехали спасатели двух пожарных частей № 1 и № 4, а также дежурный караул специализированной пожарно-спасательной части.

Оказалось, что на цокольном этаже произошло короткое замыкание. Но возгорания не было. Поэтому обошлось без пострадавших. После проверки всех запустили обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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