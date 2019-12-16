Орган Белгорода отметил восьмой день рождения

СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-16T09:43:18+03:00

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15 декабря в Белгороде отметили восьмой день рождения орга на государственной филармонии. Тимур Халиуллин исполнил для поклонников органной музыки «Саундтреки на органе». Его программа состояла из классических произведений, которые стали саундтреками, а также мелодий, которые были написаны специально для кинофильмов.

Отметим, что сам органный зал уникален и входит в 10-ку лучших органных залов России. Инструмент весит 10 тонн. Его изготовили немецкие мастера из города Баутцен фирмы EULE. Орган является одним из самых больших в России, состоит из 3,5 тысячи труб, которые расположены в четыре этажа. Зритель может увидеть только 70 из них. Именно они вместе с бутафорскими трубами создают красивый фасад, который сегодня хорошо узнаваем всеми гостями филармонии. Остальные скрыты он глаз слушателей и доступны только слуху.

Сам органист не только много выступает перед белгородским зрителем, но и гастролирует по России и Европе. Он также известен как исполнитель карильонной музыке и неоднократно выступал со своими колоколами в Белгороде, а также гастролировал в других городах региона. В Белгород Тимура Халиуллина пригласили 8 лет назад и с тех пор он считает Белгород своей второй родиной, а белгородского зрителя — самым дорогим ценителем его творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU