В Белгородской области «Ростелеком» создал телекоммуникационную инфраструктуру для объектов РТРС

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-15T14:39:42+03:00

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«Ростелеком» в рамках национальной программы «Цифровая экономика» проложил более 500 км оптоволокна к 31 объекту ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) в 17 районах Белгородской области. Объекты РТРС подключены к сети передачи данных цифрового провайдера.

- Наш филиал уверенно справился с поставленной задачей. Работы по строительству ВОЛС и монтажу коммутационного оборудования мы завершили в рекордно короткие сроки. Главным же итогом проекта стало то, что высокоскоростные волоконно-оптические линии связи, подведенные к сети РТРС, гарантируют качественную доставку теле- и радиовещательного сигнала по всей Белгородчине. Благодаря этому жители даже самых удаленных населенных пунктов региона смогут смотреть телевизионные передачи в отличном цифровом качестве, - отметил Григорий Кузьменко, директор филиала Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

В этом году «Ростелеком» выиграл девять электронных аукционов Минкомсвязи РФ на реализацию проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика» в Центральном Федеральном округе. Подключение социально значимых объектов, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, к интернету по беспроводной технологии широкополосного доступа, будет в дальнейшем осуществляться, в том числе, с использованием инфраструктуры РТРС.