2019-12-15T16:52:51+03:00
Общество

В Чернянском районе Белгородчины действует детский телефон доверия

На помощь придут специалисты всероссийского телефона доверия
Ирина ТАРАСОВА
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В Чернянском районе Белгородчины действует детский телефон доверия.В Чернянском районе Белгородчины действует детский телефон доверия.Фото: "КП" Архив
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Детский телефон доверия создан для оказания психологической помощи детям, подросткам и их родителям в трудных жизненных ситуациях. Звонок бесплатный, анонимный. Главная задача - сохранить семьи, помочь в сложившейся ситуации и устранить причины, по которым ребенку может угрожать опасность.

Порой детям или подросткам трудно решиться на откровенный разговор с родителями, они боятся столкнуться с непониманием, руганью и упреками в неправильном поведении. Далеко не все дети способны общаться с мамой и папой как с лучшими друзьями, и порой для того, чтобы поделиться наболевшим, им требуется человек со стороны. Если же рядом нет никого, кто мог бы помочь советом или просто выслушать, на помощь придут специалисты всероссийского телефона доверия: 8-800-2000-122.

Также вы можете обратиться в ОМВД по Чернянскому району к старшему инспектору по делам несовершеннолетних ОМВД России по Чернянскому району капитану полиции Анастасии Сергеевне Зеленской по телефонам: 8-47-232-5-58-39, 8-999-421-57-95.

ИСТОЧНИК KP.RU

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