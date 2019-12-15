2019-12-15T14:18:55+03:00
Общество

В Ракитянском районе Белгородчины чествовали новорожденных

Ракитянская семья в 3-м квартале 2019 года пополнилась 81 ребенком
Ирина ТАРАСОВА
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В Ракитянском районе Белгородчины чествовали новорожденных. Фото пресс-службы администрации Ракитянского районаВ Ракитянском районе Белгородчины чествовали новорожденных. Фото пресс-службы администрации Ракитянского района
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Чествование родителей и новорожденных, родившихся в 3-м квартале 2019 года, прошло в рамках реализации национального проекта «Демография» на праздничном мероприятии «Все начинается с любви!». Поздравили счастливых родителей с таким замечательным событием глава администрации Ракитянского района Анатолий Климов, иерей Свято Никольского храма поселка Ракитное Михаил Мокар. Далее состоялась церемония награждения. Большая ракитянская семья в 3-м квартале 2019 года пополнилась 81 ребенком.

Первыми были приглашены на сцену счастливые родители двойняшек Алины и Анны супруги Качаловы Марина Олеговна и Юрий Анатольевич, а также родители Эмира и Эльмиры Тайровых Гулсары Фахрадиновна и Айдин Начинович. Затем чествовали многодетные семьи из городских и сельских поселений Ракитянского района, у которых в 3 квартале 2019 года родились третьи, четвертые, пятые дети. Далее были награждены семьи, у которых родился второй и первый ребенок.

В этот день семьям новорожденных были вручены цветы, подарки и денежные премии. К поздравлениям счастливых родителей присоединились главы администраций городских и сельских поселений, работодатели и коллеги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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