В Прохоровке Белгородской области внедряют раздельный сбор мусора

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-15T13:09:55+03:00

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В Прохоровском районе работает пункт по скупке бытового мусора в связи с переходом на новую систему сбора отходов. Новая система вводится в свези с реализацией в Белгородской области региональной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области в 2018-2027 годах», утвержденной губернатором Белгородской области, а также национального проекта «Экология». В целях реализации данных проектов на территории области открыты 22 пункта выкупа вторичного сырья «Чистый белый край».

В Прохоровском районе такой пункт работает по адресу п.Прохоровка, ул.Чкалова, 2. В нем принимают вторсырье: архив (газеты, тетради, офисную бумагу) - 3,5 руб/кг; пленку (полиэтилен высокого давления, стрейч-пленка) - 7 руб/кг; алюминий пищевой (банки в смятом виде) - 7 руб/кг; гофрокартон (коробки, гофроупаковка) - 5 руб/ кг; ПЭТ (бутылки в смятом чистом виде) - 5 руб/кг; ПНД (канистры, тара от хозяйственной химии) - 3,5 руб/кг.

В пунктах не принимают: ламинированную бумагу, кассовые чеки, старые обои, сигаретные пачки, салфетки, лотки от яиц, подставки под стаканы, загрязненную, горелую или влажную бумагу. В емкостях не допускается содержание химикатов, остатков масел, жиров, лакокрасочных и омывательных жидкостей. Вторсырье сдается чистым, отсортированным по видам, компактно упакованным.

ИСТОЧНИК KP.RU