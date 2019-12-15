В Белгороде на улице Есенина жестоко избили 26-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-15T11:52:16+03:00

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В ночь с 14 на 15 декабря в сети Интернет появилось видео жестокого избиения мужчины на улице Есенина в Белгороде. На записи видно, как двое парней бьют лежащего на земле человека, нанося ему многочисленные удары ногами по телу. Рядом находятся еще трое мужчин. На фоне слышны крики: «Да не убивайте пацана!».

По данным пресс-службы УМВД России по г. Белгороду сообщение о происшествии поступило в первый отдел полиции в 22 часа 57 минут. На место незамедлительно выехали наряды патрульно-постовой службы. «Скорая помощь», которую вызвали очевидцы, увезла 26-летнего мужчину в больницу. Белгородца госпитализировали.

Участников конфликта патрульные задержали по горячим следам в одном из подъездов многоэтажных домов. Молодых людей доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. По предварительным данным, к избиению причастны двое – 19-летний и 15-летний местные жители. Материал передан в Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU