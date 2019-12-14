2019-12-14T18:00:39+03:00
Общество

Здание дошкольной группы отремонтировали в селе Косилово Белгородской области

Косметический ремонт вылился в капитальный
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Здание дошкольной группы отремонтировали в селе Косилово Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округаЗдание дошкольной группы отремонтировали в селе Косилово Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округа
Изменить размер текста:

Состояние здания дошкольной группы в селе Косилово Грайворонского городского округа стало темой одной из встреч на личном приеме главы администрации округа Геннадия Бондарева и жительницы села весной 2019 года. И уже летом строители приступили к ремонту здания. Но безобидная отделка стен и замена окон повлекла за собой необходимость в последующем капитальном вмешательстве.

Таким образом, текущий ремонт здания перешел в капитальный с последующим благоустройством всей территории дошкольной группы. За пять месяцев работ строители заменили в здании практически все. Теперь здесь новая крыша, внутренняя отделка, электропроводка, коммунальные сети. В новом саду также полностью обновили оборудование пищеблока, завезли новую мебель, оснастили интерактивный зал для занятий. Для обеспечения комфорта малышам в дошкольной группе сделали отопительную систему "теплый пол".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Здание дошкольной группы отремонтировали в селе Косилово Белгородской области
В Корочанском районе Белгородчины продолжается эстафета «Голос Победы в наших сердцах!»
В Волоконовке Белгородской области возле детского сада «Теремок» появилась новая остановка
В преддверии Нового года в Белгороде заработают 38 елочных базаров
В Белгородской области «черный копатель» хранил дома арсенал времен Великой Отечественной войны
В Шебекинском округе гаишники объявили войну авариям
В Борисовском районе Белгородчины пожарные справили новоселье
В выходные дни на дорогах Белгородчины туманно
Перед Новым годом белгородцам вручат золотые знаки отличия ГТО
Белгородский университет – участник VI ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО»
В Белгородской мэрии считают, что инцидент между подравшимся учеником и учителем исчерпан
Из Центрального парка Белгорода уберут все аттракционы
В Белгороде на торги выставили два памятника культурного наследия
В Новооскольском городском округе освятят новые храм и часовню
В Старом Осколе отлажен видеоконтрль в местах несанкционированных свалок мусора
В Белгороде участились случаи, когда мошенники представляются сотрудниками МЧС
Школьник из Старого Оскола выиграл гран-при Всероссийского конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции»
На дорогах Белгородской области – гололедица
Белгородский университет вошел в топ-10 российских вузов предметного рейтинга RUR
В Белгородской области в День Конституции иностранные граждане принесли Присягу на верность России
В Белгородской области на пожаре погибло два человека
Водитель из Белгорода выиграл в лотерею квартиру