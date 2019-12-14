Здание дошкольной группы отремонтировали в селе Косилово Белгородской области

СЕГОДНЯ 18:00 2019-12-14T18:00:39+03:00

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Состояние здания дошкольной группы в селе Косилово Грайворонского городского округа стало темой одной из встреч на личном приеме главы администрации округа Геннадия Бондарева и жительницы села весной 2019 года. И уже летом строители приступили к ремонту здания. Но безобидная отделка стен и замена окон повлекла за собой необходимость в последующем капитальном вмешательстве.

Таким образом, текущий ремонт здания перешел в капитальный с последующим благоустройством всей территории дошкольной группы. За пять месяцев работ строители заменили в здании практически все. Теперь здесь новая крыша, внутренняя отделка, электропроводка, коммунальные сети. В новом саду также полностью обновили оборудование пищеблока, завезли новую мебель, оснастили интерактивный зал для занятий. Для обеспечения комфорта малышам в дошкольной группе сделали отопительную систему "теплый пол".

ИСТОЧНИК KP.RU