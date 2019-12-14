В Корочанском районе Белгородчины продолжается эстафета «Голос Победы в наших сердцах!»

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-14T17:11:25+03:00

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В рамках культурно – спортивной эстафеты под названием «Голос Победы в наших сердцах!» состоялся ответный визит Плосковского сельского поселения в Проходенское сельское поселение. По уже сложившейся традиции, главы поселений и гости совершили небольшую экскурсию по селу и возложили цветы у памятника павшим героям Великой Отечественной войны.

В фойе Проходенского дома культуры расположилась тематическая выставка декоративно-прикладного творчества, а также выставка библиотеки. В актовом зале дома культуры расположилась выставка работ мастеров Плосковского сельского поселения. Рядом - выставка «Хочешь мира? Помни о Войне!» с фотоматериалами о ветеранах Великой Отечественной войны, воинских захоронениях, расположенных на территории сельского поселения, письма участников Великой Отечественной войны.

Своими выступлениями зрителей радовали вокальная группа «Любава» и солисты. Художественные номера окунули присутствующих в эпоху военного времени. Одним из трогательных и душевных номеров стала песня Потапенко Анастасии «Это просто война». На протяжении всего концерта в зале были и слезы, и радость, и, конечно же, гордость за свою страну и соотечественников, прошедших фронтовые дороги, плен и получивших в награду Великую Победу.

ИСТОЧНИК KP.RU