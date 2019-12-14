2019-12-14T17:11:25+03:00
Общество

В Корочанском районе Белгородчины продолжается эстафета «Голос Победы в наших сердцах!»

Жители Плосковского сельского поселения посетили коллег из Проходенского поселения
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Корочанском районе Белгородчины продолжается эстафета «Голос Победы в наших сердцах!». Фото пресс-службы администрации Корочанского районаВ Корочанском районе Белгородчины продолжается эстафета «Голос Победы в наших сердцах!». Фото пресс-службы администрации Корочанского района
Изменить размер текста:

В рамках культурно – спортивной эстафеты под названием «Голос Победы в наших сердцах!» состоялся ответный визит Плосковского сельского поселения в Проходенское сельское поселение. По уже сложившейся традиции, главы поселений и гости совершили небольшую экскурсию по селу и возложили цветы у памятника павшим героям Великой Отечественной войны.

В фойе Проходенского дома культуры расположилась тематическая выставка декоративно-прикладного творчества, а также выставка библиотеки. В актовом зале дома культуры расположилась выставка работ мастеров Плосковского сельского поселения. Рядом - выставка «Хочешь мира? Помни о Войне!» с фотоматериалами о ветеранах Великой Отечественной войны, воинских захоронениях, расположенных на территории сельского поселения, письма участников Великой Отечественной войны.

Своими выступлениями зрителей радовали вокальная группа «Любава» и солисты. Художественные номера окунули присутствующих в эпоху военного времени. Одним из трогательных и душевных номеров стала песня Потапенко Анастасии «Это просто война». На протяжении всего концерта в зале были и слезы, и радость, и, конечно же, гордость за свою страну и соотечественников, прошедших фронтовые дороги, плен и получивших в награду Великую Победу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Здание дошкольной группы отремонтировали в селе Косилово Белгородской области
В Корочанском районе Белгородчины продолжается эстафета «Голос Победы в наших сердцах!»
В Волоконовке Белгородской области возле детского сада «Теремок» появилась новая остановка
В преддверии Нового года в Белгороде заработают 38 елочных базаров
В Белгородской области «черный копатель» хранил дома арсенал времен Великой Отечественной войны
В Шебекинском округе гаишники объявили войну авариям
В Борисовском районе Белгородчины пожарные справили новоселье
В выходные дни на дорогах Белгородчины туманно
Перед Новым годом белгородцам вручат золотые знаки отличия ГТО
Белгородский университет – участник VI ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО»
В Белгородской мэрии считают, что инцидент между подравшимся учеником и учителем исчерпан
Из Центрального парка Белгорода уберут все аттракционы
В Белгороде на торги выставили два памятника культурного наследия
В Новооскольском городском округе освятят новые храм и часовню
В Старом Осколе отлажен видеоконтрль в местах несанкционированных свалок мусора
В Белгороде участились случаи, когда мошенники представляются сотрудниками МЧС
Школьник из Старого Оскола выиграл гран-при Всероссийского конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции»
На дорогах Белгородской области – гололедица
Белгородский университет вошел в топ-10 российских вузов предметного рейтинга RUR
В Белгородской области в День Конституции иностранные граждане принесли Присягу на верность России
В Белгородской области на пожаре погибло два человека
Водитель из Белгорода выиграл в лотерею квартиру