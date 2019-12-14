В Волоконовке Белгородской области возле детского сада «Теремок» появилась новая остановка

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-14T13:09:07+03:00

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В 2018 году был открыт новый детский сад «Теремок», который стал украшением не только микрорайона «Сибирь», но и всего поселка Волоконовка Белгородской области. В связи с тем, что не у всех родителей есть возможность доставлять детей на личном автотранспорте, возникла необходимость оборудовать остановочный комплекс рядом с детским садом «Теремок» и продлить к нему маршрут общественного транспорта. Администрацией городского поселения «Поселок Волоконовка» вопрос решен положительно. Сегодня в детском саду в семи возрастных группах воспитывается 152 ребенка. Детский сад позволил решить проблему очереди по устройству детей в дошкольные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU