2019-12-14T10:00:53+03:00
Общество

В преддверии Нового года в Белгороде заработают 38 елочных базаров

Праздничные деревья начнут продавать с 21 декабря
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы мэрии Белгорода.Фото пресс-службы мэрии Белгорода.
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В преддверии Нового года в Белгороде заработают 38 елочных базаров, сообщает пресс-служба администрации города. Продажа их начнется с 21 декабря. Продавать будут, как ели, так и хвойный лапник. Деревья для новогодних праздников доставят питомники Белгородской, Орловской, Пензенской, Смоленской и Брянской областей. Плоть до 31 декабря на таких базарах можно будет приобрести новогоднее дерево.

Отметим, что в этом году в конторах ОКУ – лесничеств на территории каждого муниципального образования по предварительной заявке будут продавать . Встретив праздник, такое дерево можно будет высадить или возле дома, или на даче, а то и просто в приглянувшемся месте. Хвойные деревья в горшках можно будет также приобрести на елочных базарах Белгорода, Масловой Пристани и Шебекинского района.

В пресс-службе управления лесами объяснили, что новогоднее дерево в горшке будет красиво упаковано, так что его смело можно использовать как подарок. Каждому покупателю вручат памятку, где укажут правила обращения с новогодними деревьями и рекомендации по высадке в открытый грунт. Интересно, что новогоднее дерево можно будет взять и в аренду. При этом стоимость, как покупки, так и аренды дерева высотой 40-50 сантиметров составит 400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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