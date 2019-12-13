2019-12-13T16:40:03+03:00
Общество

В выходные дни на дорогах Белгородчины туманно

Ожидаются осадки в виде мокрого снега
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы МЧС Белгородской области.Фото пресс-службы МЧС Белгородской области.
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По данным белгородских синоптиков на территории региона 14 декабря будет облачная погода. Ночью местами, днем повсеместно ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, днем переходящем в дождь. Ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица.

Ветер в выходные дни юго-восточный 7- 12 м/с. Температура воздуха ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Белгороде в субботу, 14 декабря, синоптики обещают ночью 0-2 градусов мороза, днем 1-3 градусов тепла.

15 декабря в областном центре ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами гололед и налипание мокрого снега. Днем небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер южной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 0-5 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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