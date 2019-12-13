Перед Новым годом белгородцам вручат золотые знаки отличия ГТО

СЕГОДНЯ 15:12 2019-12-13T15:12:54+03:00

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Вот и подходит к концу нынешний год. Осталось несколько недель, и засверкают праздничными огнями новогодние елки. Чтобы почувствовать по-настоящему предновогоднее настроение, муниципальный Центр организационно-методического обеспечения ГТО Белгорода подготовил для белгородцев подарок. В следующую субботу в Центре образования «Луч» города Белгорода состоится торжественное вручение золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» жителям областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU