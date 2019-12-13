2019-12-13T15:12:54+03:00
Спорт

Перед Новым годом белгородцам вручат золотые знаки отличия ГТО

Торжество состоится в Центре образования «Луч»
Ирина ТАРАСОВА
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Перед Новым годом белгородцам вручат золотые знаки отличия ГТО. Фото МБУ МЦОМО ГТО г. Белгорода организационно-методического обеспечения ГТО г. БелгородаПеред Новым годом белгородцам вручат золотые знаки отличия ГТО. Фото МБУ МЦОМО ГТО г. Белгорода организационно-методического обеспечения ГТО г. Белгорода
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Вот и подходит к концу нынешний год. Осталось несколько недель, и засверкают праздничными огнями новогодние елки. Чтобы почувствовать по-настоящему предновогоднее настроение, муниципальный Центр организационно-методического обеспечения ГТО Белгорода подготовил для белгородцев подарок. В следующую субботу в Центре образования «Луч» города Белгорода состоится торжественное вручение золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» жителям областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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