Перед Новым годом белгородцам вручат золотые знаки отличия ГТО
Торжество состоится в Центре образования «Луч»
Перед Новым годом белгородцам вручат золотые знаки отличия ГТО. Фото МБУ МЦОМО ГТО г. Белгорода организационно-методического обеспечения ГТО г. Белгорода
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Вот и подходит к концу нынешний год. Осталось несколько недель, и засверкают праздничными огнями новогодние елки. Чтобы почувствовать по-настоящему предновогоднее настроение, муниципальный Центр организационно-методического обеспечения ГТО Белгорода подготовил для белгородцев подарок. В следующую субботу в Центре образования «Луч» города Белгорода состоится торжественное вручение золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» жителям областного центра.
ИСТОЧНИК KP.RU