Из Центрального парка Белгорода уберут все аттракционы

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-13T12:05:09+03:00

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Из Центрального парка Белгорода намерены убрать все аттракционы, расположенные на огромной территории. Решение об этом принято 18 ноября. Исполнительный документ опубликовал телеграм-канал «Белгород №1». Согласно ему, арендатор, которому принадлежит развлекательный центр «Тропикано», должен был освободить территорию в пятидневный срок.

Как рассказал Александр Каракулов, все бумаги он получил 25 ноября, после чего обратился к мэру Юрию Галдуну. С ним встретились заместители главы города, но по итогам этой встречи стороны так ни к чему и не пришли.

Напомним, что из 197 объектов города только ООО «Геопарк» (известный белгородцам как арендатор части Центрального парка имени Ленина) был вынужден платить арендную плату за использованный земельный участок в 7 тысяч раз превышающий изначальную. Прошло несколько судебных заседаний, арендатор пытался решить дело через суд. Но суд упорно выносил решение в пользу ответчика – городской администрации города Белгорода.

Летом на защиту парка встали горожане, сорвав презентацию новой переделки любимого места отдыха, прошли общественные слушания, на которых горожане вновь потребовали, в частности, оставить аттракционы...

Александр Каракулов объясняет, что под реновацию попадает огромная территория, где расположены аттракционы, роллердром, скейтпарк и канатный парк. Убрать все то, что строилось в течение 19 лет в пятидневный срок физически невозможно. Но, похоже, что все же придется это сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU