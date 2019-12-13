В Белгороде на торги выставили два памятника культурного наследия

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-13T11:13:37+03:00

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В Белгороде старинные дома, расположенные на проспекте Славы и относящиеся к объектам культурного наследия, выставили на торги. Распоряжение об этом появилось на сайте городской администрации. Купить здания сможет любой желающий, как и переделать их под рестораны.

В этом документе речь идет о двух домах: бывшей воскобойне и медовой бане. Эти здания были построены в конце XIX века, их площадь составляет 142,7 квадратного метра. Также речь идет и об участке площадью 907 квадратного метра и доме на погребах второй половины XVIII века площадью 497,5 квадратного метра и участком площадью 619 квадратных метров.

Конкурс организовал комитетом имущественных и земельных отношений администрации Белгорода. Купить старинные особняки может любое физическое или юридическое лицо, которое пожелает приобрести имущество. Начальная цена первого участка составляет всего 1 826 698 рублей, а самого здания – 1 рубль, второго – 1 246 666 и 1 рубль за помещение. Есть и оговорка, что главным условием конкурса должно быть выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия. В частности, эти объекты культурного наследия можно будет в течение семи лет переоборудовать под рестораны.

Напомним, что летом было принято решение о передаче инвесторам объекты культурного наследия за символическую плату в 1 рубль было принято еще летом. Об этом сообщала пресс-служба губернатора и правительства региона. Всего к сдаче предлагается 13 объектов культурного наследия. Их можно переделать под кафе, рестораны, гостевые дома, медклиники и другие предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU