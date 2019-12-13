В Старом Осколе отлажен видеоконтрль в местах несанкционированных свалок мусора

СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-13T08:55:18+03:00

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Управлением муниципального контроля администрации Старооскоьского городского округа вместе с Управлением по делам ГО и ЧС округа в микрорайоне Дубрава-1 установлена камера видеофиксации. Камера выведена на пульт для фиксации сброса отходов в неустановленном месте - это нарушение Правил благоустройства территории Старооскольского городского округа Белгородской области, утвержденных решением Совета депутатов округа. Любителям бросать мусор где придется грозит административный штраф.

Возникновение административной ответственности за такое правонарушение предусматривается ст. 2.11 Закона Белгородской области «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области». По состоянию на текущую дату, зафиксирован один факт, составлен протокол в отношении физического лица, материалы переданы на рассмотрение в административную комиссию для принятия решения о наложении штрафа. Работа в данном направлении продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU