В Новооскольском городском округе освятят новые храм и часовню
В воскресенье 15 декабря в селе Новая Безгинка Новооскольского городского округа митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершит чин освящения храма в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Затем в новоосвященном храме будет совершена первая Божественная литургия.
По окончании богослужения состоится торжественная передача храма Русской Православной Церкви и награждение попечителей строительства.
В этот же день в селе Макешкино Новооскольского городского округа состоится освящение храма-часовни. Она также будет посвящена святителю Николаю Чудотворцу. По окончании чина освящения состоится торжественная передача храма-часовни Русской Православной Церкви и награждение попечителей строительства.
ИСТОЧНИК KP.RU