2019-12-13T10:25:33+03:00
Общество

В Новооскольском городском округе освятят новые храм и часовню

Митрополит Иоанн совершит чин освящения храма в честь святителя Николая в селе Новая Безгинка и часовни в Макешкино
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Новооскольском городском округе освятят новые храм и часовню.В Новооскольском городском округе освятят новые храм и часовню.Фото: Екатерина ПАПАКИНА
Изменить размер текста:

В воскресенье 15 декабря в селе Новая Безгинка Новооскольского городского округа митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершит чин освящения храма в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Затем в новоосвященном храме будет совершена первая Божественная литургия.

По окончании богослужения состоится торжественная передача храма Русской Православной Церкви и награждение попечителей строительства.

В этот же день в селе Макешкино Новооскольского городского округа состоится освящение храма-часовни. Она также будет посвящена святителю Николаю Чудотворцу. По окончании чина освящения состоится торжественная передача храма-часовни Русской Православной Церкви и награждение попечителей строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перед Новым годом белгородцам вручат золотые знаки отличия ГТО
Белгородский университет – участник VI ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО»
В Белгородской мэрии считают, что инцидент между подравшимся учеником и учителем исчерпан
Из Центрального парка Белгорода уберут все аттракционы
В Белгороде на торги выставили два памятника культурного наследия
В Новооскольском городском округе освятят новые храм и часовню
В Старом Осколе отлажен видеоконтрль в местах несанкционированных свалок мусора
В Белгороде участились случаи, когда мошенники представляются сотрудниками МЧС
Школьник из Старого Оскола выиграл гран-при Всероссийского конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции»
На дорогах Белгородской области – гололедица
Белгородский университет вошел в топ-10 российских вузов предметного рейтинга RUR
В Белгородской области в День Конституции иностранные граждане принесли Присягу на верность России
В Белгородской области на пожаре погибло два человека
Водитель из Белгорода выиграл в лотерею квартиру