В Новооскольском городском округе освятят новые храм и часовню

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-13T10:25:33+03:00

Митрополит Иоанн совершит чин освящения храма в честь святителя Николая в селе Новая Безгинка и часовни в Макешкино

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В воскресенье 15 декабря в селе Новая Безгинка Новооскольского городского округа митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершит чин освящения храма в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Затем в новоосвященном храме будет совершена первая Божественная литургия.

По окончании богослужения состоится торжественная передача храма Русской Православной Церкви и награждение попечителей строительства.

В этот же день в селе Макешкино Новооскольского городского округа состоится освящение храма-часовни. Она также будет посвящена святителю Николаю Чудотворцу. По окончании чина освящения состоится торжественная передача храма-часовни Русской Православной Церкви и награждение попечителей строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU