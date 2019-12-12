2019-12-12T17:50:43+03:00
Общество

На дорогах Белгородской области – гололедица

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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По данным Белгородских синоптиков, на территории региона 13 декабря будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снег. Некоторые районы области накроет туман. Ночью по области на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Белгороде синоптики обещают ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем 0-2 градуса тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает водителям, что при движении по загородным трассам необходимо соблюдать безопасную дистанцию с впереди идущим автомобилем. Пешеходам необходимо быть внимательными при передвижении по тротуару во время гололеда, чтобы не получить травму, а также аккуратно переходить через дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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