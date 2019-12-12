В поселке Яковлево Белгородской области новый дом на улице Северной увеличат на 12 квартир

СЕГОДНЯ 14:10 2019-12-12T14:10:09+03:00

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На заседании рабочей группы архитектурно-градостроительного совета Белгородской области внесли изменения в ранее утвержденный проект строящегося дома по улице Северной. Новый проект предусматривает увеличение числа квартир на 12 единиц и общей площади дома не менее чем на 720,3 квадратных метров. Связаны эти изменениями с необходимостью расселения пострадавших в чрезвычайной ситуации, произошедшей 3 декабря в Яковлевском городском округе.

Как ранее сообщалось, губернатор Евгений Савченко на встрече с пострадавшими жильцами потребовал, чтобы сроки сдачи дома, намеченные на сентябрь, были перенесены. Таким образом, к июлю 2020 года на улице Северной будет возведен 62-квартирный жилой дом общей площадью жилых помещений 4 226 квадратов. Квартирный фонд будет распределен между участниками сразу двух государственных программ: 36 квартир будут предоставлены гражданам по программе переселения из аварийного жилья, 10 квартир планируется приобрести для обеспечения жильем детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

12 квартир нового дома получат граждане, ранее жившие в доме 102 по улице Шаландина, который после взрыва бытового газа признан непригодным для проживания. В проекте дома для этих целей предусмотрено 8 трехкомнатных и 4 двухкомнатные квартир, сообщает пресс-служба губернатора.

В здании также будет располагаться коммерческое нежилое помещение. Фасад дома облицуют клинкерным кирпичом, витражное остекление придаст зданию современный внешний вид, оригинальность и эстетичность.

Также у нового дома будет устроена детская игровая площадка и 3 парковки на 106 машиномест. На территории высадят лиственные деревья, кустарники и разнотравий.

Отметим, что строительство дома курирует департамент строительства и транспорта Белгородской и администрация Яковлевского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU