В Белгороде из продажи изъяли красную икру из несуществующей Камчатской области

СЕГОДНЯ 13:26 2019-12-12T13:26:55+03:00

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Опасную «красную икру», которая таковой не являлась изначально, обнаружили специалисты управления ветеринарии на улице Губкина в Белгороде. У проверяющих вызвала подозрение упаковка с нечетким шрифтом оттиска маркировки. Горожанам предлагались банки красной икры без документов о производстве, также не оказалось сертификатов, подтверждающих качество продукции. При этом на всех 33 банках, изъятых проверяющими, значилась маркировка производителя — ООО «Дельта»,. Производитель, согласно маркировке, находился в несуществующей Камчатской области.

Специалисты управления ветеринарии открыли банки с «икрой», в которых находилось непонятное содержимое, имитирующее красную икру с ужасным запахом.Продукция была изъята из продажи для дальнейшего уничтожения За реализующую контрафактной продукции составлен протокол, организация, торгующая подделкой, опасной для здоровья горожан, должна будет оплатить штраф в размере 3 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU