2019-12-12T10:40:38+03:00
Общество

В Прохоровском районе Белгородчины прокуратура встала на защиту прав инвалидов

В административные здания управления финансов и налоговой политики инвалиду путь заказан
Ирина ТАРАСОВА
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В Прохоровском районе Белгородчины прокуратура встала на защиту прав инвалидов.В Прохоровском районе Белгородчины прокуратура встала на защиту прав инвалидов.Фото: "КП" Архив
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Прокуратурой Прохоровского района проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов. Так, было установлено, что вход в двухэтажное административное здание администрации Прохоровского района, где располагаются управление финансов и налоговой политики, управление безопасности администрации района, а также Единая дежурная-диспетчерская служба района для инвалидов и других маломобильных граждан затруднен, кнопки вызова персонала нет, что ограничивает права указанной категории граждан.

Также на ряде сайтов образовательных учреждений района отсутствует возможность изменения интервала между буквами в версии для слабовидящих.

В целях устранения нарушений прокуратура района направила представление главе администрации Прохоровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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