2019-12-11T14:59:01+03:00
Происшествия

Жителя Белгородской области могут посадить за пьяное ДТП

Мужчина уже не первый раз садится за руль в нетрезвом виде
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Жителя Белгородской области могут посадить за пьяное ДТП.Жителя Белгородской области могут посадить за пьяное ДТП.Фото: "КП" Архив
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Автоавария произошла 7 декабря около 15 часов 30 минут на трассе «БелгородШебекиноВолоконовка». Водитель был пьян. Также оказалось, что за руль в таком состоянии он садится уже не в первый раз. За пьяное ДТП он может схлопотать срок.

По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля «Ситоен С4», будучи нетрезвым и уже лишенным прав за пьяную езду, не выдержал дистанцию и врезался в ехавший впереди «Рено Сандеро». От удара «Ситроен» выкинуло на встречную полосу, где он протаранил «МАЗ». В результате 38-летняя пассажирка легковушки получила травмы.

Отделом дознания ОМВД России по Шебекинскому городскому округу в отношении водителя «Ситроена» возбуждено уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде. Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По информации полиции, мужчина также получил десять суток административного ареста за управление без прав. Кроме того, ведется административное расследование по факту получения травм пассажиркой . Их тяжесть будет установлена в рамках судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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