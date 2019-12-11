Новооскольские семьи стали обладателями квартир по проекту «Новая жизнь»

СЕГОДНЯ 09:19 2019-12-11T09:19:31+03:00

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10 семей из Нового Оскола стали собственниками новых квартир в соответствии с проектом «Новая жизнь». Реализация проекта в Новом Осколе началась весной 2018 года. Муниципалитет стал одной из трех территорий региона, где было запланировано строительство многоквартирных домов. В рамках проекта строители сдержали обещание и новооскольцы встретят наступающий год уже в новых квартирах.

Здесь расположены однокомнатные квартиры — студии и двухкомнатные «евро». Дом полностью сдан «под ключ». Все клиенты довольны, и сам дом, и квартиры им нравятся. Проект правительства Белгородской области «Новая жизнь» призван решить проблему доступного жилья для молодых специалистов и молодых семей региона. Основными критериями для участия в проекте являются: возраст не старше 36 лет, отсутствие в собственности у претендента жилья или участка ИЖС, наличие места работы на территории населенного пункта или района реализации проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU