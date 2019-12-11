Два ветерана Великой Отечественной войны Борисовского района отметили 90-летие

СЕГОДНЯ 11:39 2019-12-11T11:39:52+03:00

Они не боялись работы ни в детстве, ни в зрелые годы

Изменить размер текста: A A

В Борисовском районе Белгородской области сразу два ветерана Великой Отечественной войны отметили свое 90-летие. Анна Яковлевна Нарожняя – труженица тыла в годы Великой Отечественной войны, вдова умершего участника Отечественной войны, ветеран труда. Родилась и выросла в селе Пороз Грайворонского района. Трудолюбивая и активная, она никогда не боялась никакой работы, с юных лет столкнулась с необходимостью работать наравне со взрослыми, трудилась в колхозе: вязала снопы, молотила зерно.

Юбилейный день рождения отпраздновал и Виктор Петрович Шинкарь - труженик тыла в годы Великой Отечественной войны, ветеран труда. Коренной житель Борисовского района, трудовая деятельность его прошла в колхозе, где он работам водителем. Активист, несмотря на возраст, ветеран и сейчас активно участвует в жизни родного села.

ИСТОЧНИК KP.RU