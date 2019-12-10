«Мираторг» продолжает развивать овцеводство

СЕГОДНЯ 17:01 2019-12-10T17:01:09+03:00

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Агрохолдинг реализует все этапы производства свинины, говядины, розовой телятины и птицы. Напомним, в 2018 году в Фатежском районе Курской области запущен пилотный проект по производству ягнятины.Новый оцеводческий комплекс, расположен в Тульской области - это очередной шаг реализации проекта индустриального производства ягнятины. Мощность предприятия позволит единовременно содержать до 50 000 голов овец и производить до 3,3 тысячи тонн в живом весе в год.

В настоящее время на ферму поставили 4 000 голов материнского стада. Выращивание животных происходит на закрытых площадках, что гарантирует постоянный зооветеринарный контроль, строгое соблюдение рациона питания и стабильно высокое качество мяса.

- Холдинг развивает направление овцеводства. Для обеспечения потребности рынка в качественном и безопасном отечественном продукте компания будет расширять производство ягнятины. Кроме того это даст положительный эффект в том числе и для социально-экономического развития региона, - отметили в пресс-службе АПХ «Мираторг».