На белгородку завели дело за попытку превратить сожителя в отбивную

СЕГОДНЯ 16:01 2019-12-10T16:01:34+03:00

Во время ссоры с возлюбленной парень получил ножевое ранение и несколько ударов по голове молотком для отбивания мяса

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На днях в одну из белгородских больниц доставили 23-летнего парня с травмами явно криминального происхождения. Медики сообщили о поступившем пациенте в полицию. При проведении проверки участковые выяснили, что молодой человек пострадал во время конфликта с 31-летней сожительницей.

По предварительным данным, у пары случилась словесная перепалка на кухне. Чтобы закончить ссору, парень решил выйти из комнаты. Однако возлюбленная, по всей видимости, не успела высказать ему наболевшее. Едва молодой человек повернулся к ней спиной, как женщина ударила его кухонным ножом. Однако этого ей показалось мало. Белгородка схватилась за молоток для отбивания мяса и нанесла сожителю еще несколько ударов по голове. Скорую помощь парню вызвала потенциальная теща.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Женщине инкриминируют умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Страсти на кухне могут стоить горожанке двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU