В районе белгородской Бессоновки под лед провалился автомобиль

СЕГОДНЯ 17:12 2019-12-10T17:12:01+03:00

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Сообщение о том, что в селе Бессоновка Белгородского района под лед провалился легковой автомобиль, поступило на телефон службы спасения. Автомобиль был припаркован на пологом склоне берега, пассажиры в это время находились на берегу. И, к счастью, никто не пострадал.

К месту происшествия была направлена техника дежурного караула специализированной пожарно-спасательной части: манипулятор и аварийно-спасательная машина. Сотрудникам МЧС, чтобы поднять автомобиль, пришлось вначале провести водолазные работы. Они расчистили дно водоема и прикрепили к автомобилю трос, а затем с помощью ручной лебедки и манипулятора извлекли транспортное средство.

Спасатели еще раз обращаются ко всем жителям Белгородчины: не рискуйте своей жизнью понапрасну, не выходите на тонкий лед! Если же вам срочно понадобится помощь, следует звонить по телефону вызова экстренных оперативных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU