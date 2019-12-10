В Старом Осколе водителю маршрутки выписали штраф за телефон

СЕГОДНЯ 16:45 2019-12-10T16:45:41+03:00

Мужчина вез пассажиров, отвлекаясь во время движения на гаджет

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Жительница Старооскольского городского округа пожаловалась в полицию на водителя маршрутки. Мужчина вез пассажиров, отвлекаясь то и дело на телефон. Происходящее женщина запечатлела на видео.

Сотрудники ДПС установили водителя. Полицейские уже составили в отношении него административный материал по статье «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства». Мужчину наказали штрафом. Ему придется заплатить полторы тысячи рублей. Полицейские благодарят оскольчанку, приславшую видео, за неравнодушное отношение к проблемам безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU