Где в Старом Осколе остановят движение

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-11T10:46:32+03:00

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В связи с подготовкой к новогодне-рождественским праздникам с 15 декабря 2019 года до 8 января 2020 года будет прекращено движение транспортных средств по территории площади Стойленская Нива на пересечении бульвара Дружбы с улицей Матросова и проспектом Губкина. С 08.00 13 декабря парковка транспортных средств в указанном районе будет запрещена. В ночь с 31 декабря до 1 января в период с 23.00 до 02.30 будет прекращено движение автотранспорта на ул. 25 Съезда КПСС от пересечения с проспектомтом Алексея Угарова до пересечения с улицей Шухова.

1 января с 01.30 до 02.30 будет прекращено движение автотранспорта на следующих участках автодорог: по улице Шухова на участке автомобильной дороги от дома № 55 микрорайона Олимпийский до дома № 49 микрорайона Жукова; по улице Прядченко на участке автомобильной дороги от остановки Кинопрокат до пересечения с улицей Шухова.

ИСТОЧНИК KP.RU