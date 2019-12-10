Пострадавшие от взрыва в Белгородской области увидели свой новый дом

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-10T14:01:31+03:00

В этом доме будут жить пострадавшие от взрыва в Яковлево. Фото: Соцсети

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Пострадавшие от взрыва в Яковлево увидели снимки многоквартирного дома, куда их пообещали переселить к июлю 2020 года. Фото нового дома, который построят в поселке Яковлево на улице Северной выложил в соцсетях глава Яковлевского горокруга Андрей Чесноков. Программу переселения из аварийного жилья курирует региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Глава горокруга написал, что архитектурно-градостроительный совет области рассмотрел проект строительства многоквартирного жилого дома, в котором предполагается поселить пострадавших жильцов Взорвавшийся дом по улице Шаландина №102 признан непригодным для проживания.

Напомним, что вечером 3 декабря в поселке Яковлево на первом этаже дома № 102 произошел взрыв бытового газа. От взрыва обрушилась стена по центру дома, один из жильцов погиб, шесть человек получили ранения и ожоги различной степени тяжести.

На встрече с жильцами, которую губернатор области провел на следующий день после взрыва, Евгений Савченко пообещал всех пострадавших переселить в новые квартиры равноценной площади к июлю нынешнего года. Он подчеркнул, что новый дом по комфортности будет лучше и что если у кого-то возникнет желание приобрести дополнительные квадратные метры, можно рассмотреть и такие варианты.

На встрече губернатору докладывали, что дом на улице Северной должны были сдать осенью 2020 года, но губернатор поставил задачу ускорить его строительство в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

ИСТОЧНИК KP.RU