Интернет-мошенник похитил у белгородца 35 тысяч рублей под предлогом продажи синтезатора
Житель Белгорода нашел на одном из сайтов объявление о продаже синтезатора. 31-летний мужчина перечислил продавцу 35 тысяч рублей. Однако музыкальный инструмент он так и не получил. Автор объявления попросту перестал выходить на связь. Поняв, что стал жертвой обмана белгородец обратился в полицию.
Правоохранителям удалось выйти на след злоумышленника. Им оказался 28-летний житель соседнего региона. Белгородские оперативники во взаимодействии сотрудниками орловской полиции и ОМОНа Росгвардии задержали подозреваемого.
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Он может лишиться свободы на пять лет. Полицейские проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU