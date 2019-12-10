2019-12-10T12:46:45+03:00
Происшествия

Интернет-мошенник похитил у белгородца 35 тысяч рублей под предлогом продажи синтезатора

По подозрению в совершении преступления полицейскими и сотрудниками ОМОНа задержан житель Орловской области
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Белгородец стал жертвой обмана интернет-мошенника.Белгородец стал жертвой обмана интернет-мошенника.Фото: "КП" Архив
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Житель Белгорода нашел на одном из сайтов объявление о продаже синтезатора. 31-летний мужчина перечислил продавцу 35 тысяч рублей. Однако музыкальный инструмент он так и не получил. Автор объявления попросту перестал выходить на связь. Поняв, что стал жертвой обмана белгородец обратился в полицию.

Правоохранителям удалось выйти на след злоумышленника. Им оказался 28-летний житель соседнего региона. Белгородские оперативники во взаимодействии сотрудниками орловской полиции и ОМОНа Росгвардии задержали подозреваемого.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Он может лишиться свободы на пять лет. Полицейские проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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