Белгородцам предлагают забыть о зиме и окунуться в атмосферу лета

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-10T11:37:52+03:00

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12 декабря в Выставочном зале «Родина» открывается персональная выставка Григория Новикова «На солнечной стороне». Крым – блеск моря и солнца, горы и цветы, старые уютные улочки и виноградники... Как много света, радости и любви к миру в картинах Григория Новикова! «Ведь если нет солнца, то нет смысла заниматься живописью» - говорит художник. В хмурые декабрьские дни яркая, летняя выставка – настоящий подарок для жителей Белгорода.

Практически все представленные работы написаны в 2019 году в Крыму на пленэре «Ставропольский симпозиум «Белая акация». Выставка продлится до 22 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU