Белгородские судебные приставы взыскали в пользу потерпевшего в драке моральный вред

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-10T10:32:09+03:00

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Белгородец, ударивший своего приятеля, выплатил компенсацию морального вреда, после того, как судебные приставы наложили арест на его автомобиль.

В Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области поступил исполнительный документ о взыскании 300 тысяч рублей морального вреда, причиненного преступлением.

Белгородец был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Мужчины подрались, а причиной их разборок стала ревность. Один из них получил травму головы, ударившись во время падения об асфальт. Суд обязал выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства. Однако в срок он долг не погасил. Тогда было установлено, что у мужчины имеется в собственности автомобиль «Лада Гранта» 2018 года выпуска, на котором он и приехал на прием. На авто был наложил арест, а должника предупреди, что в случае не погашения долга, арестованное имущество будет принудительно реализовано.

Через несколько дней задолженность по исполнительному производству была оплачена. Кроме этого, должнику пришлось еще оплатить исполнительский сбор в размере 21 тысячи рублей за несвоевременное исполнение требования исполнительного документа.

ИСТОЧНИК KP.RU